鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.18元，預估目標價為57.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.26元下修至4.18元，其中最高估值4.96元，最低估值3.8元，預估目標價為57.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.96(4.94)5.054.994.91
最低值3.8(3.8)3.712.924.91
平均值4.32(4.34)4.334.174.91
中位數4.18(4.26)4.354.274.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值114.41億121.38億116.58億
最低值104.34億108.60億109.58億
平均值109.31億115.06億112.87億
中位數108.16億115.76億112.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.003.276.954.25
營業收入59.12億92.62億172.05億96.64億87.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCQP

台股首頁
