鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)EPS預估下修至4.19元，預估目標價為58.00元
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.32元下修至4.19元，其中最高估值4.94元，最低估值3.8元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.94(4.94)
|5.05
|4.99
|4.91
|最低值
|3.8(3.8)
|3.71
|2.92
|4.91
|平均值
|4.31(4.32)
|4.32
|4.22
|4.91
|中位數
|4.19(4.32)
|4.33
|4.3
|4.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|114.41億
|122.97億
|116.58億
|最低值
|106.64億
|108.60億
|111.28億
|平均值
|110.22億
|116.10億
|113.22億
|中位數
|108.75億
|116.42億
|112.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.00
|3.27
|6.95
|4.25
|營業收入
|59.12億
|92.62億
|172.05億
|96.64億
|87.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Cheniere Energy Partners LP - Unit(CQP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
