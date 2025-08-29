search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至3.68元，預估目標價為47.05元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.38元下修至3.68元，其中最高估值6.48元，最低估值2.49元，預估目標價為47.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.48(6.57)5.784.74.09
最低值2.49(2.49)2.723.444.09
平均值4.19(4.53)4.154.024.09
中位數3.68(4.38)4.013.974.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.55億75.73億58.10億57.98億
最低值55.02億55.60億56.95億57.98億
平均值55.78億59.67億57.42億57.98億
中位數55.52億56.81億57.47億57.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.674.581.27-0.481.47
營業收入41.71億46.17億56.24億56.61億58.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTIGO

相關行情

台股首頁我要存股
Millicom International Cellular S.A.48.59+1.97%

延伸閱讀



Empty