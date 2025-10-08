主計總處：10月起調漲的新電價對明年CPI僅增0.04個百分點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-08 19:11

‌



針對 10 月起實施的電價調整，行政院主計總處進行評估，指出本次電價調整對整體物價的影響極為有限，預估今年及明年（114 年 10 月 1 日至 115 年 12 月 31 日）對消費者物價總指數（CPI）的總體影響約 0.05 個百分點，若僅看明年一整年，預估將推升 CPI 0.04 個百分點，合計對整體物價的影響極小，衝擊有限。

電價調漲對物價衝擊僅是「零頭」？主計總處：10月新電價對明年CPI僅增0.04個百分點。（鉅亨網記者張韶雯攝）

主計總處專門委員曹志弘說明，本次電價調整平均漲幅約 4.3%，主要影響評估分成直接與間接兩部分。對於今年而言，由於調整僅影響 10 至 12 月，對 CPI 的衝擊約為 0.01 個百分點；而明年因影響一整年，預估將推升 CPI 0.04 個百分點，合計對整體物價的影響極小。

‌



在直接影響方面，住宅用電調漲 4.3% 帶來直接影響，但其占比有限。至於間接影響，雖然小商家用電亦有調漲，但由於小商家每個月最多增加 70 元以內的電費，對其營運成本的影響有限。因此，單純從投入成本考量，即使考量商家可能的轉嫁行為，本次電價調整帶來的間接影響也極小，不足以撼動整體物價情勢的穩定趨勢。