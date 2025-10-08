主計總處：10月起調漲的新電價對明年CPI僅增0.04個百分點
鉅亨網記者張韶雯 台北
針對 10 月起實施的電價調整，行政院主計總處進行評估，指出本次電價調整對整體物價的影響極為有限，預估今年及明年（114 年 10 月 1 日至 115 年 12 月 31 日）對消費者物價總指數（CPI）的總體影響約 0.05 個百分點，若僅看明年一整年，預估將推升 CPI 0.04 個百分點，合計對整體物價的影響極小，衝擊有限。
主計總處專門委員曹志弘說明，本次電價調整平均漲幅約 4.3%，主要影響評估分成直接與間接兩部分。對於今年而言，由於調整僅影響 10 至 12 月，對 CPI 的衝擊約為 0.01 個百分點；而明年因影響一整年，預估將推升 CPI 0.04 個百分點，合計對整體物價的影響極小。
在直接影響方面，住宅用電調漲 4.3% 帶來直接影響，但其占比有限。至於間接影響，雖然小商家用電亦有調漲，但由於小商家每個月最多增加 70 元以內的電費，對其營運成本的影響有限。因此，單純從投入成本考量，即使考量商家可能的轉嫁行為，本次電價調整帶來的間接影響也極小，不足以撼動整體物價情勢的穩定趨勢。
主計總處強調，國內物價得以維持平穩，主要是核心 CPI 從去年 4 月以來持續穩定，加上國際因素有助於緩解國內壓力。以美元計價的進口物價已連續 35 個月下跌，同時新台幣升值擴大了新台幣計價的跌幅，減輕了國內廠商的原物料成本。此外，受國際價格影響，國內內銷品價格也持續走跌，這將有助於舒緩原物料到中間投入各生產階段的成本壓力，進而抑制未來商品類物價的上漲壓力，確保國內整體物價能夠持續穩定。
