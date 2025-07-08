統振6月營收6.23億元年月雙增 3.11元股息訂7/10除息

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統振對小額移工匯兌業務 2021 年取得執照開始營運，並在去年順利換照，同時公司持續接洽開拓海外匯兌地區，公司指出，包括對印度、日本的切人移工匯兌業務仍在持續接洽之中。

統振的外籍移工小額匯兌 QuickPay APP，目前獲核准從事的外籍移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓，如要再增加印度一地，也還要向金管會提出申請。同時，也將對外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的介面增加印度文字介面及客服，同時，也要考量到印度的金融制度及嚴格管制等層面。