統振6月營收6.23億元年月雙增 3.11元股息訂7/10除息
鉅亨網記者張欽發 台北
統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收 6.23 億元，月增 0.55%，年增 12.94%，2025 年上半年營收爲 16.04 億元，年增 15.05%，統振去年股利配發現金 3.11 元，改寫 20 年來配息新高，將在 10 日除息交易。
統振 2025 年第二季營收 7.86 億元，季減 3.87%，年增 13.31%。
統振 2025 年第一季營收 8.18 億元，毛利率 31.49%，季增 1.75 個百分點，年增 1.1 個百分點，第一季稅後純益 9604 萬元，季減 32.46%、年增 4.98%，每股純益 0.99 元。
目前宏碁 (2353-TW) 對統振持股已加碼到 1.2 萬張，爲單一最大 法人股東。
統振對小額移工匯兌業務 2021 年取得執照開始營運，並在去年順利換照，同時公司持續接洽開拓海外匯兌地區，公司指出，包括對印度、日本的切人移工匯兌業務仍在持續接洽之中。
統振的外籍移工小額匯兌 QuickPay APP，目前獲核准從事的外籍移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓，如要再增加印度一地，也還要向金管會提出申請。同時，也將對外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的介面增加印度文字介面及客服，同時，也要考量到印度的金融制度及嚴格管制等層面。
統振提供的移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓等國，註冊會員數己逾 30 萬人。
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