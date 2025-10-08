營收速報 - 科嶠(4542)9月營收7,838萬元年增率高達210.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為5.94億元，累計年增率27.45%。
最新價為61.2元，近5日股價上漲0.82%，相關電子零組件類指數上漲3.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34 張
- 外資買賣超：+34 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|7,838萬
|210%
|86%
|25/8
|4,206萬
|50%
|-26%
|25/7
|5,676萬
|108%
|-13%
|25/6
|6,560萬
|115%
|-4%
|25/5
|6,863萬
|-11%
|-23%
|25/4
|8,961萬
|-13%
|5%
科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
