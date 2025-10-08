search icon



營收速報 - 科嶠(4542)9月營收7,838萬元年增率高達210.12％

鉅亨網新聞中心


科嶠(4542-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣7,838萬元，年增率210.12%，月增率86.33%。

今年1-9月累計營收為5.94億元，累計年增率27.45%。

最新價為61.2元，近5日股價上漲0.82%，相關電子零組件類指數上漲3.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+34 張
  • 外資買賣超：+34 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 7,838萬 210% 86%
25/8 4,206萬 50% -26%
25/7 5,676萬 108% -13%
25/6 6,560萬 115% -4%
25/5 6,863萬 -11% -23%
25/4 8,961萬 -13% 5%

科嶠(4542-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為設計、研發及生產自動化乾燥設備及相關機械設備製造與買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收科嶠

