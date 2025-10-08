search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 彬台(3379)9月營收2.52億元年增率高達114.93％

鉅亨網新聞中心


彬台(3379-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.52億元，年增率114.93%，月增率89.03%。

今年1-9月累計營收為10.34億元，累計年增率71.69%。

最新價為55.7元，近5日股價下跌-2.3%，相關電機機械股價指數上漲0.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+329 張
  • 外資買賣超：+329 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.52億 115% 89%
25/8 1.33億 49% 84%
25/7 7,222萬 18% -41%
25/6 1.23億 -15% 45%
25/5 8,440萬 50% -13%
25/4 9,662萬 72% 1%

彬台(3379-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為食品、飲料、生物科技之整廠自動化生產設備之系統整合及銷售業務。食品、化工、包裝之機械及原料、包材與香料等之買賣及進出口業務。代理國內外廠商報價投標業務及前項各工程之規劃設計安裝試車業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收彬台

相關行情

台股首頁我要存股
彬台55.7+0.72%
美元/台幣30.535+0.05%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty