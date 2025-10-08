營收速報 - 洋華(3622)9月營收1.71億元年增率高達33.28％
今年1-9月累計營收為12.95億元，累計年增率-0.05%。
最新價為55元，近5日股價下跌-0.18%，相關光 電 業上漲2.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+135 張
- 外資買賣超：+124 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.71億
|33%
|6%
|25/6
|1.82億
|35%
|31%
|25/5
|1.39億
|-38%
|20%
|25/4
|1.15億
|1%
|6%
|25/3
|1.09億
|-2%
|14%
|25/2
|9,549萬
|-33%
|-44%
洋華(3622-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
