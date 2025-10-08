營收速報 - 康普(4739)9月營收6.85億元年增率高達110.05％

search icon



康普(4739-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6.85億元，年增率110.05%，月增率5.55%。

今年1-9月累計營收為42.65億元，累計年增率33.64%。

最新價為70.6元，近5日股價下跌-0.14%，相關化學工業上漲1.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1210 張
  • 外資買賣超：+1236 張
  • 投信買賣超：-5 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6.85億 110% 6%
25/8 6.49億 116% 52%
25/7 4.26億 15% -4%
25/6 4.46億 32% -7%
25/5 4.81億 23% -8%
25/4 5.23億 40% 31%

康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

