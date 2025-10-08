營收速報 - 康普(4739)9月營收6.85億元年增率高達110.05％
今年1-9月累計營收為42.65億元，累計年增率33.64%。
最新價為70.6元，近5日股價下跌-0.14%，相關化學工業上漲1.33%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1210 張
- 外資買賣超：+1236 張
- 投信買賣超：-5 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6.85億
|110%
|6%
|25/8
|6.49億
|116%
|52%
|25/7
|4.26億
|15%
|-4%
|25/6
|4.46億
|32%
|-7%
|25/5
|4.81億
|23%
|-8%
|25/4
|5.23億
|40%
|31%
康普(4739-TW) 所屬產業為化學工業，主要業務為氧化觸媒生產製造買賣及進出口業務。先進材料生產製造買賣及進出口業務。動力電池材料生產製造買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
