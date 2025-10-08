search icon



營收速報 - 神達(3706)9月營收100.25億元年增率高達90.4％

鉅亨網新聞中心


神達(3706-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣100.25億元，年增率90.4%，月增率62.61%。

今年1-9月累計營收為750.51億元，累計年增率97.96%。

最新價為91.4元，近5日股價上漲6.61%，相關電腦週邊上漲4.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+18777 張
  • 外資買賣超：+20529 張
  • 投信買賣超：-3210 張
  • 自營商買賣超：+1458 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 100.25億 90% 63%
25/8 61.65億 21% -28%
25/7 85.71億 78% -1%
25/6 86.68億 96% -5%
25/5 91.35億 118% 4%
25/4 88.21億 97% 4%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

