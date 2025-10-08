營收速報 - 神達(3706)9月營收100.25億元年增率高達90.4％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為750.51億元，累計年增率97.96%。
最新價為91.4元，近5日股價上漲6.61%，相關電腦週邊上漲4.94%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18777 張
- 外資買賣超：+20529 張
- 投信買賣超：-3210 張
- 自營商買賣超：+1458 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|100.25億
|90%
|63%
|25/8
|61.65億
|21%
|-28%
|25/7
|85.71億
|78%
|-1%
|25/6
|86.68億
|96%
|-5%
|25/5
|91.35億
|118%
|4%
|25/4
|88.21億
|97%
|4%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
