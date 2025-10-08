營收速報 - 皇龍(3512)9月營收984萬元年增率高達240.21％
今年1-9月累計營收為7.72億元，累計年增率22.45%。
最新價為21.35元，近5日股價下跌-3.97%，相關建材營造股價指數下跌-3.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-54 張
- 外資買賣超：-54 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|984萬
|240%
|24498%
|25/8
|4萬
|-97%
|-98%
|25/7
|164萬
|1488%
|-96%
|25/6
|3,701萬
|749%
|292%
|25/5
|944萬
|19%
|40%
|25/4
|675萬
|-95%
|-97%
皇龍(3512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
