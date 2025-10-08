search icon



營收速報 - 皇龍(3512)9月營收984萬元年增率高達240.21％

鉅亨網新聞中心


皇龍(3512-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣984萬元，年增率240.21%，月增率24497.5%。

今年1-9月累計營收為7.72億元，累計年增率22.45%。

最新價為21.35元，近5日股價下跌-3.97%，相關建材營造股價指數下跌-3.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-54 張
  • 外資買賣超：-54 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 984萬 240% 24498%
25/8 4萬 -97% -98%
25/7 164萬 1488% -96%
25/6 3,701萬 749% 292%
25/5 944萬 19% 40%
25/4 675萬 -95% -97%

皇龍(3512-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土地開發、住宅及大樓興建與銷售。電子零組件生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收皇龍

皇龍21.35-1.84%
美元/台幣30.535+0.05%

