營收速報 - 凱鈺(5468)9月營收3,280萬元年增率高達264.98％
今年1-9月累計營收為1.04億元，累計年增率17.37%。
最新價為15.4元，近5日股價上漲5.44%，相關半導體類指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3,280萬
|265%
|337%
|25/8
|750萬
|-25%
|6%
|25/7
|708萬
|-24%
|-18%
|25/6
|863萬
|-26%
|-1%
|25/5
|870萬
|-10%
|-11%
|25/4
|982萬
|-13%
|8%
凱鈺(5468-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售：積體電路晶片、零組件。住宅及大樓開發租售業。機械設備製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
