鉅亨速報

營收速報 - 凱鈺(5468)9月營收3,280萬元年增率高達264.98％

鉅亨網新聞中心


凱鈺(5468-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3,280萬元，年增率264.98%，月增率337.24%。

今年1-9月累計營收為1.04億元，累計年增率17.37%。

最新價為15.4元，近5日股價上漲5.44%，相關半導體類指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3,280萬 265% 337%
25/8 750萬 -25% 6%
25/7 708萬 -24% -18%
25/6 863萬 -26% -1%
25/5 870萬 -10% -11%
25/4 982萬 -13% 8%

凱鈺(5468-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、生產、製造、銷售：積體電路晶片、零組件。住宅及大樓開發租售業。機械設備製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

