鉅亨速報

營收速報 - 太欣(5302)9月營收201萬元年增率高達68.73％

鉅亨網新聞中心


太欣(5302-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣201萬元，年增率68.73%，月增率5.28%。

今年1-9月累計營收為1,373萬元，累計年增率22.1%。

最新價為9.05元，近5日股價下跌-0.11%，相關半導體類指數上漲3.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+115 張
  • 外資買賣超：+115 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 201萬 69% 5%
25/8 191萬 63% -9%
25/7 209萬 57% 13%
25/6 184萬 17% 13%
25/5 163萬 44% 12%
25/4 145萬 -6% 44%

太欣(5302-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路研究發展.設計。積體電路製造。積體電路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收太欣

台股首頁我要存股
太欣9.05-0.11%
美元/台幣30.535+0.05%

