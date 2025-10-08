營收速報 - 順藥(6535)9月營收427萬元年增率高達1056.91％
今年1-9月累計營收為2,278萬元，累計年增率17.74%。
最新價為270元，近5日股價下跌-3.29%，相關生技醫療股價指數下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-493 張
- 外資買賣超：-523 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|427萬
|1057%
|2368%
|25/8
|17萬
|333%
|-98%
|25/7
|726萬
|22%
|387%
|25/6
|149萬
|298%
|578%
|25/5
|22萬
|-95%
|-53%
|25/4
|47萬
|-88%
|-95%
順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
