search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 順藥(6535)9月營收427萬元年增率高達1056.91％

鉅亨網新聞中心


順藥(6535-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣427萬元，年增率1056.91%，月增率2367.63%。

今年1-9月累計營收為2,278萬元，累計年增率17.74%。

最新價為270元，近5日股價下跌-3.29%，相關生技醫療股價指數下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-493 張
  • 外資買賣超：-523 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 427萬 1057% 2368%
25/8 17萬 333% -98%
25/7 726萬 22% 387%
25/6 149萬 298% 578%
25/5 22萬 -95% -53%
25/4 47萬 -88% -95%

順藥(6535-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收順藥

相關行情

台股首頁我要存股
順藥270-3.23%
美元/台幣30.523+0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
順藥

78.95%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
順藥

78.95%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
順藥

78.95%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
順藥

78.95%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
順藥

78.95%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty