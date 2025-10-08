鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-08 15:00

‌



日本厚生勞動省週三（8 日）公布的報告顯示，日本 8 月名目薪資年增率降至 1.5%，為 3 個月來的最低。由於物價持續上漲，同期實質薪資下降 1.4%，已連續第 8 個月呈現負成長，這對新任執政黨領袖高市早苗構成嚴峻的經濟挑戰。

日本薪資成長突踩煞車 高市早苗接棒前先冷了一身。(圖:shutterstock)

此份薪資數據結果遠低於市場預期的 2.7% 增幅，主要歸因於夏季獎金的發放高峰已過。報告指出，8 月份發放額外獎金的企業數量減少，導致當月獎金比去年同期大幅下降 10.5%，拖累了整體名目薪資表現。

‌



儘管總體數字疲軟，但衡量薪資穩定性的核心指標仍顯示出一定的韌性。扣除獎金與加班費的普通勞動者收入在 8 月份同比增長了 2.4%，與 7 月份的增速持平。

不過，實質薪資的持續下滑，突顯了家庭面對不斷飆升的生活成本所承受的巨大壓力。大和證券首席經濟學家 Toru Suehiro 表示，這次數據結果支持了新任執政黨領袖高市早苗的觀點，即當前日本經濟並不強勁，仍需要一個寬鬆的貨幣環境來支持。

薪資數據發布的同時，正值執政黨自民黨領袖高市早苗當選，預計她將於下週成為新任日本首相。市場對日本央行的政策路徑預期，因這位新領袖的立場而出現重大轉變。

高市早苗向來是寬鬆貨幣政策的堅定支持者，她在勝選後已表明希望日本央行採取更謹慎的政策立場。這一政治因素的衝擊，使交易員對日本央行本月稍後啟動升息的預期大幅降溫。

目前，市場認為日本央行在 10 月 30 日貨幣政策會議上升息的機率，已從上週初的約 68% 跌至約 25%。

瑞穗證券經濟學家 Ryosuke Katagi 評論指出：「我的第一感受是，除獎金外，薪資整體格局並無太大變化，既沒有走強，也沒有走弱。若薪資保持當前增速，實際薪資可能難以實現明顯上漲。」

為緩解通膨對家庭的衝擊，高市早苗預計將推出新一輪經濟措施。她曾承諾解決節節攀升的生活成本問題，這些潛在措施包括下調汽油和柴油稅，以及進一步提高免稅收入額度。

日本央行總裁植田和男多次重申，只有當對經濟前景預期的實現抱持足夠信心時，才會啟動升息。他將薪資成長前景和美國關稅對企業獲利的影響，列為未來關注的兩大關鍵因素。