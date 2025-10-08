search icon



營收速報 - 緯創(3231)9月營收2,034.37億元年增率高達109.94％

鉅亨網新聞中心


緯創(3231-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2,034.37億元，年增率109.94%，月增率17.84%。

今年1-9月累計營收為1.47兆元，累計年增率94.87%。

最新價為150.5元，近5日股價上漲11.03%，相關電腦週邊上漲4.94%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+77769 張
  • 外資買賣超：+41592 張
  • 投信買賣超：+29288 張
  • 自營商買賣超：+6889 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2,034.37億 110% 18%
25/8 1,726.43億 92% -10%
25/7 1,917.26億 122% -8%
25/6 2,091.82億 136% 0%
25/5 2,084.06億 162% 56%
25/4 1,337.04億 84% -13%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

緯創

台股首頁我要存股
緯創150.5-3.53%
美元/台幣30.537+0.06%

#利多出貨

偏強
緯創

62.5%

勝率

#營收創高股

偏強
緯創

62.5%

勝率

