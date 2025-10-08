營收速報 - 緯創(3231)9月營收2,034.37億元年增率高達109.94％
鉅亨網新聞中心
緯創(3231-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2,034.37億元，年增率109.94%，月增率17.84%。
今年1-9月累計營收為1.47兆元，累計年增率94.87%。
最新價為150.5元，近5日股價上漲11.03%，相關電腦週邊上漲4.94%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77769 張
- 外資買賣超：+41592 張
- 投信買賣超：+29288 張
- 自營商買賣超：+6889 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2,034.37億
|110%
|18%
|25/8
|1,726.43億
|92%
|-10%
|25/7
|1,917.26億
|122%
|-8%
|25/6
|2,091.82億
|136%
|0%
|25/5
|2,084.06億
|162%
|56%
|25/4
|1,337.04億
|84%
|-13%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
