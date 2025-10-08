太醫受惠密閉式、管類產品出貨暢旺 Q3營收6.59億元創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-08 12:43

太醫 (4126-TW)9 月營收 2.13 億元，年增超過 2 成，第三季營收 6.59 億元，季對季、年對年皆成長，且創下歷史新高紀錄。太醫指出，受惠密閉式產品出貨順暢，加上管類產品表現亮眼，推升營運表現。

太醫受惠密閉式、管類產品出貨暢旺，Q3營收6.59億創高。(圖：shutterstock)

太醫 9 月營收 2.13 億元，月減 4.04%%，年增 25.68%%；第三季營收 6.59 億元，季增 16.43%，年增 3.13%；累計今年前三季營收 18.29 億元，年增 7.24%。

太醫指出，以今年前三季產品營收占比來看，密閉式產品占 23.7%，年增 16.9%；非密閉式則占 76.3%，其中，非管類產品表現亮眼，占非密閉式產品 26.4%，且年對年成長 23.8%。

如果以地區表現來看，歐洲 (不含德國)、日本及其他亞洲市場第三季年對年皆成長。歐洲 (不含德國) 占整體營收 14%，且年增 58%，主要原因為密閉式出貨成長、各類產品庫存水位提高；日本則占 27.9%，年增 18.3%，主要是密閉式、管類、傷口引流等產品訂單出貨亮眼。