鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.28元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.18元上修至6.28元，其中最高估值6.85元，最低估值5.02元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.85(6.85)8.610.7213.56
最低值5.02(5.02)3.885.796.67
平均值6.23(6.18)6.617.899.19
中位數6.28(6.18)6.577.939.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,914.20億3,611.48億3,803.72億3,120.42億
最低值2,229.01億2,028.24億2,467.11億2,743.12億
平均值2,670.49億2,723.64億2,934.43億2,931.77億
中位數2,681.02億2,688.56億2,800.60億2,931.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.615.1811.515.785.10
營業收入1,712.93億2,615.22億3,693.97億3,013.80億2,738.71億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

