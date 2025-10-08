鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.28元，預估目標價為80.00元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.18元上修至6.28元，其中最高估值6.85元，最低估值5.02元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.85(6.85)
|8.6
|10.72
|13.56
|最低值
|5.02(5.02)
|3.88
|5.79
|6.67
|平均值
|6.23(6.18)
|6.61
|7.89
|9.19
|中位數
|6.28(6.18)
|6.57
|7.93
|9.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,914.20億
|3,611.48億
|3,803.72億
|3,120.42億
|最低值
|2,229.01億
|2,028.24億
|2,467.11億
|2,743.12億
|平均值
|2,670.49億
|2,723.64億
|2,934.43億
|2,931.77億
|中位數
|2,681.02億
|2,688.56億
|2,800.60億
|2,931.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|5.18
|11.51
|5.78
|5.10
|營業收入
|1,712.93億
|2,615.22億
|3,693.97億
|3,013.80億
|2,738.71億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
