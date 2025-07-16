鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至6.04元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.04元，其中最高估值7.69元，最低估值5元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.69(7.69)
|9
|10.9
|10.66
|最低值
|5(5)
|4.54
|5.6
|6.27
|平均值
|6.16(6.19)
|6.78
|8
|8.2
|中位數
|6.04(6.15)
|6.68
|8.16
|8.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,925.38億
|3,611.48億
|3,803.72億
|2,752.54億
|最低值
|2,229.01億
|2,028.24億
|2,467.11億
|2,752.54億
|平均值
|2,693.95億
|2,766.91億
|2,954.00億
|2,752.54億
|中位數
|2,721.60億
|2,719.98億
|2,867.54億
|2,752.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.56
|5.18
|11.52
|5.76
|5.10
|營業收入
|1,699.71億
|2,615.53億
|3,696.25億
|3,002.16億
|2,737.56億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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