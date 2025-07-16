search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至6.04元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.04元，其中最高估值7.69元，最低估值5元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.69(7.69)910.910.66
最低值5(5)4.545.66.27
平均值6.16(6.19)6.7888.2
中位數6.04(6.15)6.688.168.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,925.38億3,611.48億3,803.72億2,752.54億
最低值2,229.01億2,028.24億2,467.11億2,752.54億
平均值2,693.95億2,766.91億2,954.00億2,752.54億
中位數2,721.60億2,719.98億2,867.54億2,752.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.565.1811.525.765.10
營業收入1,699.71億2,615.53億3,696.25億3,002.16億2,737.56億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

相關行情

台股首頁我要存股
殼牌公司70.32-1.10%

延伸閱讀



Empty