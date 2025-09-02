search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.07元上修至6.21元，其中最高估值6.77元，最低估值5.02元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.77(6.77)8.6510.5610.66
最低值5.02(5.02)3.885.796.67
平均值6.15(6.14)6.647.98.46
中位數6.21(6.07)6.567.88.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,914.20億3,611.48億3,803.72億2,743.12億
最低值2,229.01億2,028.24億2,467.11億2,743.12億
平均值2,684.83億2,785.18億2,996.03億2,743.12億
中位數2,658.41億2,730.90億2,795.97億2,743.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.565.1811.525.765.10
營業收入1,699.71億2,615.53億3,696.25億3,002.16億2,738.71億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

