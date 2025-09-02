鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估上修至6.21元，預估目標價為80.00元
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.07元上修至6.21元，其中最高估值6.77元，最低估值5.02元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.77(6.77)
|8.65
|10.56
|10.66
|最低值
|5.02(5.02)
|3.88
|5.79
|6.67
|平均值
|6.15(6.14)
|6.64
|7.9
|8.46
|中位數
|6.21(6.07)
|6.56
|7.8
|8.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,914.20億
|3,611.48億
|3,803.72億
|2,743.12億
|最低值
|2,229.01億
|2,028.24億
|2,467.11億
|2,743.12億
|平均值
|2,684.83億
|2,785.18億
|2,996.03億
|2,743.12億
|中位數
|2,658.41億
|2,730.90億
|2,795.97億
|2,743.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.56
|5.18
|11.52
|5.76
|5.10
|營業收入
|1,699.71億
|2,615.53億
|3,696.25億
|3,002.16億
|2,738.71億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
