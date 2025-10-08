search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估上修至51元，預估目標價為373.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由47.8元上修至51元，其中最高估值56.65元，最低估值41.51元，預估目標價為373.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值56.65(56.65)66.6875.7
最低值41.51(41.51)52.0155.1
平均值49.58(49.36)60.2266.38
中位數51(47.8)6068.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值178.93億192.02億205.88億
最低值176.01億180.69億185.47億
平均值177.40億185.68億194.48億
中位數177.38億185.63億194.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.7834.6215.1960.1931.78
營業收入95.98億118.66億120.60億145.86億172.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

