鉅亨速報 - Factset 最新調查：Everest集團(EG-US)EPS預估上修至51元，預估目標價為373.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Everest集團(EG-US)做出2025年EPS預估：中位數由47.8元上修至51元，其中最高估值56.65元，最低估值41.51元，預估目標價為373.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.65(56.65)
|66.68
|75.7
|最低值
|41.51(41.51)
|52.01
|55.1
|平均值
|49.58(49.36)
|60.22
|66.38
|中位數
|51(47.8)
|60
|68.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|178.93億
|192.02億
|205.88億
|最低值
|176.01億
|180.69億
|185.47億
|平均值
|177.40億
|185.68億
|194.48億
|中位數
|177.38億
|185.63億
|194.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.78
|34.62
|15.19
|60.19
|31.78
|營業收入
|95.98億
|118.66億
|120.60億
|145.86億
|172.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Everest集團(EG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
