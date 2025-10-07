search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為79.01元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.97元上修至6.06元，其中最高估值6.74元，最低估值5.14元，預估目標價為79.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.74(6.74)6.238.799.96
最低值5.14(5.14)4.094.737.8
平均值6.05(5.94)5.476.798.88
中位數6.06(5.97)5.56.598.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值423.55億497.68億503.77億356.31億
最低值294.11億242.20億248.27億356.31億
平均值374.35億404.37億407.45億356.31億
中位數377.76億408.18億421.42億356.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSIMO

