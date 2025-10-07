鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為79.01元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.97元上修至6.06元，其中最高估值6.74元，最低估值5.14元，預估目標價為79.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.74(6.74)
|6.23
|8.79
|9.96
|最低值
|5.14(5.14)
|4.09
|4.73
|7.8
|平均值
|6.05(5.94)
|5.47
|6.79
|8.88
|中位數
|6.06(5.97)
|5.5
|6.59
|8.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|423.55億
|497.68億
|503.77億
|356.31億
|最低值
|294.11億
|242.20億
|248.27億
|356.31億
|平均值
|374.35億
|404.37億
|407.45億
|356.31億
|中位數
|377.76億
|408.18億
|421.42億
|356.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
