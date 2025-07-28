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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為76.65元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元上修至5.6元，其中最高估值6.4元，最低估值4.99元，預估目標價為76.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.4(6.4)6.2410.2612.01
最低值4.99(4.99)3.564.868.11
平均值5.57(5.53)5.297.1510.06
中位數5.6(5.31)5.446.9110.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值469.59億504.47億519.41億357.18億
最低值279.83億249.42億255.66億357.18億
平均值389.56億405.16億405.38億357.18億
中位數386.55億402.96億414.52億357.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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