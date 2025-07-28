鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為76.65元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元上修至5.6元，其中最高估值6.4元，最低估值4.99元，預估目標價為76.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.4(6.4)
|6.24
|10.26
|12.01
|最低值
|4.99(4.99)
|3.56
|4.86
|8.11
|平均值
|5.57(5.53)
|5.29
|7.15
|10.06
|中位數
|5.6(5.31)
|5.44
|6.91
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|469.59億
|504.47億
|519.41億
|357.18億
|最低值
|279.83億
|249.42億
|255.66億
|357.18億
|平均值
|389.56億
|405.16億
|405.38億
|357.18億
|中位數
|386.55億
|402.96億
|414.52億
|357.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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