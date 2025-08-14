鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為77.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.62元上修至5.85元，其中最高估值6.32元，最低估值5.14元，預估目標價為77.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.32(6.32)
|6.24
|8.79
|9.96
|最低值
|5.14(5.14)
|3.57
|4.82
|7.8
|平均值
|5.74(5.71)
|5.36
|6.96
|8.88
|中位數
|5.85(5.62)
|5.79
|6.91
|8.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|454.85億
|497.86億
|503.77億
|356.31億
|最低值
|296.14億
|245.69億
|251.84億
|356.31億
|平均值
|385.95億
|416.65億
|394.04億
|356.31億
|中位數
|395.91億
|448.71億
|379.74億
|356.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為76.65元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為74.04元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.7元，預估目標價為73.72元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為73.23元
下一篇