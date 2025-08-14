鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.85元，預估目標價為77.80元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.62元上修至5.85元，其中最高估值6.32元，最低估值5.14元，預估目標價為77.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.32(6.32)6.248.799.96
最低值5.14(5.14)3.574.827.8
平均值5.74(5.71)5.366.968.88
中位數5.85(5.62)5.796.918.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值454.85億497.86億503.77億356.31億
最低值296.14億245.69億251.84億356.31億
平均值385.95億416.65億394.04億356.31億
中位數395.91億448.71億379.74億356.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

