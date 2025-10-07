昇達科LEO業務推升連兩月營收成長 9月營收1.91億元月增15%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-07 19:34

‌



隨全球低軌衛星建置進入密集部署階段，昇達科 (3491-TW) 營收受惠於主要國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁，推升 9 月營收達到 1.91 億元，月增 15.01%，年減 10.55%，1-9 月營收 16.18 億元，年減 6.01%。昇達科 2025 年第三季營收 4.84 億元，季減 5.8%，年減 24.35%。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

昇達科但因去年營收中包含子公司正通科技的營收，而今年自 6 月起合併營收已不含正通科技，產生比較基準差異。公司指出，若純就低軌衛星營收增長變動而言，9 月 LEO 業務月增 16%、年增 9%；這類產品的成長動能也是推升昇達科 8 月與 9 月營收連續二個月月增的最大推力。

昇達科分析今年 1-9 月低軌衛星產品營收占比達 53.5%，明顯高於去年同期及去年度約 42% 至 43% 的水準，而 9 月單月營收中的低軌比重則進一步躍升達到 58.3%，成長動能與年初展望相符。

昇達科補充，低軌衛星客戶於 8、9 月兩個月下單金額已超過 4 億元，顯示主要客戶在衛星布建計畫已進入加速期程，第四季相關出貨動能有望延續高檔並進一步放大。

目前依法人推估昇達科低軌衛星營收仍持續看好，10 月低軌營收有機會月增 50% 以上，整體成長幅度可望再度跳躍式提升而創新高。這不僅反映低軌市場需求加速釋放，也顯示昇達科在全球衛星供應鏈中的角色日益關鍵。

觀察整體趨勢，低軌衛星產業正快速由技術驗證走向規模化佈建，無論是直接通訊應用、地面閘道建置，或高頻通訊模組需求，皆呈現倍增態勢。法人分析指出，隨著主要國際業者啟動衛星量產與頻繁發射，包含天線、波導與射頻模組在內的精密製造供應鏈將迎來新一輪成長契機。昇達科以在高頻波導、毫米波通訊與低損耗結構設計的深厚技術，預期將持續受惠於全球低軌衛星網路布建趨勢，為台灣精密通訊產業再添代表性成長案例。



而推升低軌衛星產業需求還有多元的契機，近來，一專注於讓一般手機能直接與天上的低軌衛星連線的國際新創業者，已經宣布其新一波衛星量產與發射計畫，並規劃未來將以高頻率持續發射衛星，以逐步實現跨區域的通訊覆蓋。

該國際新創業者的策略重點在於：使用者不需改裝手機，就能透過衛星取得行動寬頻服務，並已獲得多國電信營運商的合作支持。來自近期產業訊息，這家業者正積極擴充製造產能，並透過與主要火箭公司合作，設定每隔 1-2 個月便有發射任務的節奏，期望在未來數年內形成規模化的星座佈局。

此一多元發展，不僅展示了技術逐漸成熟，更突顯低軌衛星在全球通訊版圖中的角色日益重要。隨著「直接到手機」的概念逐步落地，低軌衛星不僅能補足偏遠地區的覆蓋，更有望成為災害應變、國防安全以及地面網路備援的重要基礎建設。這樣的訊號，印證了低軌衛星產業正持續萌發出新的商機，也為相關供應鏈與通訊業者帶來更廣闊的合作契機。