昇達科LEO元件8月出貨回升 Q4新產能加入推升出貨量倍增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-08 17:29

‌



微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 8 月營收 1.66 億元，單月營收較 7 月成長 31.49%，年減 17.41%，顯示公司營運已擺脫短期調整，回到成長軌道，2025 年 1-8 月營收爲 14.26 億元，年減 5.36%。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

昇達科統計，2025 年 8 月低軌衛星（LEO）相關產品營收占比達 58%，低軌衛星相關產品營收金額較 7 月增長 68%，凸顯低軌衛星產品已成為公司營收成長的主要動能。

‌



昇達科 8 月營收亮點除來自出貨逐步回升外，新增訂單也呈現強勁成長，單月新增訂單金額超過 3.5 億元，其中來自低軌衛星客戶訂單更占新增訂單比重達 74%，目前低軌衛星在手未交訂單額已超過上半年的低軌出貨總額，顯示低軌衛星產品需求仍維持在高檔水準，並將對下半年營收形成穩健支撐。同樣獲低軌衛星應用挹注的還有華通 (2313-TW) 營收可望明顯走高。

為因應低軌衛星市場需求持續升溫，昇達科積極擴充產能。昇達科表示，台灣汐止廠新設備擴充將於 10 月完成，越南廠將在 9 月啟動 24 小時生產運作，兩廠產能預期在第四季均將可達目前兩廠既有規模的 2 倍，為接下來大量訂單交付奠定基礎。

近期國際低軌衛星產業展現高度動能。首要的在 SpaceX 於 2025 年 8 月成功完成第十次星艦飛行測試，具備可重複使用的超重型助推器與星艦系統，這將大幅降低每次將大型衛星星座送入低軌的成本與時間門檻。星艦火箭的逐步成熟預期會極大加速低軌衛星星座部署與快速換代的能力。

另一方面，Amazon 的 Project Kuiper 自 2025 年起已正式進入大規模布建階段，第一批 27 顆 Kuiper 衛星於 4 月發射後，至 8 月底衛星部署數已突破 100 顆。Amazon 在 Project Kuiper 的雄心，顯示為一條與 SpaceX Starlink 並駕齊驅的低軌衛星競爭路徑，司更計畫在越南設置地面站並建立終端製造與授權機構，支援其全球擴展策略。

此外，Kuiper 已與澳洲 NBN Co 策略合作，預計將取代目前老化的地面衛星系統，為偏遠地區提供高速低延遲網路服務。

再加上地面應用需求的快速同步擴散，例如無人機通訊、智慧車聯網、遠端物聯網終端，以及航運與偏遠地區的低延遲網路覆蓋需求等，整個產業呈現 “衛星＋地面設備” 雙軌齊升的景象。在這樣的產業熱絡氛圍中，低軌衛星供應鏈廠商，從高頻通訊零組件、天線模組到地面站與終端設備，尤其台廠中低軌衛星成分占比最高的昇達科，正站在這波星座部署浪潮的前線，其訂單能見度、出貨頻率與技術門檻優勢將同步提升。

星艦飛行體系日漸成熟，加上 Kuiper 等大型商業星座以及規模雖小但卻多元的各類衛星通訊應用，都已經啟動各項佈局，正構築一個「低成本、快速迭代、大量部署」的新時代，為整個低軌衛星通訊產業帶來近乎爆發性的成長契機。而布局得早、技術與產能俱備的供應鏈企業，有望成為這波歷史加速器中的主要受益者。

昇達科 2025 年第二季營收 5.14 億元，毛利率 43.3%，季減 7.3 個百分點，年減 12.1 個百分點，稅後純益 7155 萬元，季減 50.02%，年減 59.83%，每股純益 1.07 元。