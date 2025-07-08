昇達科6月營收1.36億元年減36.55% LEO產品營收占比仍高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-08 17:52

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低軌衛星、微波及毫米波高頻通訊元件的昇達科 (3491-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2005 年 6 月營收 1.36 億元，年減 36.55%，雖因匯率變動及客戶出貨時程調整等短期因素，導致營收下滑，但公司強調，低軌衛星（LEO）業務仍具長線動能，LEO 產品的營收占比維持高峰，對未來營運持審慎樂觀態度。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

昇達科 2025 年 6 月營收為新台幣 1.36 億元，月減 28.05%，年減 36.55%，2025 年第二季營收 5.14 億元，季減 17.16%，年減 20.71%，2025 年 1-6 月營收 11.34 億元，年增 4.84%。

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昇達科主管指出，6 月營收減少主要受四項因素影響，包括台幣兌美元強勢升值，相較第一季匯率影響單月營收約 1500 萬元；以及原納入合併營收之子公司正通科技，因已不具控制力，自 6 月起不再納入合併報表，影響營收約 2000 萬元。

此外，美國對中國大陸課徵高關稅，對射頻天線產品出貨造成短期壓力，6 月減少出貨金額約 1500 萬元。而低軌衛星（LEO）相關領域產品，則因重點客戶進入測試通訊階段，暫緩部分元件出貨，影響營收約 2000 萬元。

儘管 LEO 產品部分出貨延後，昇達科強調，LEO 相關業務並非訂單消失，而是依據客戶生產進度進行時程性調整。公司進一步透露，6 月來自 LEO 客戶的訂單金額超過 1.8 億元，約為 6 月 LEO 實際營收的 2.5 倍，顯示訂單能見度與需求仍相當強勁。且 2025 年上半年 LEO 產品營收占比已達 52.7%，而單就 6 月而言，LEO 產品的營收占比還提高至 54%，營收比重持續維持在高峰水準。

隨著全球低軌衛星布局進入商轉高峰期，市場對高頻通訊元件需求持續增加。各國為強化國防、通訊自主與全球連網覆蓋，持續投入 LEO 衛星建設，包括 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等國際大廠，都加快衛星部署腳步。市場研究機構預測，未來 LEO 衛星市場將維持雙位數成長，預期到 2033 年該年度市場規模將攀升至 260 億美元，約為 2025 年規模的 3.7 倍。

昇達科表示，公司在 LEO 市場具備關鍵零組件製造技術，產品不論是衛星酬載 (Payload)、地面站 (Gatway)、使用者終端 (UT) 均已經有多樣產品已量產供貨給重要客戶，均為 LEO 衛星系統不可或缺的核心元件。尤其 LEO 衛星布建動輒上千顆衛星，且存在定期汰換需求，對供應鏈廠商形成長期而穩定的需求支撐。

此外，美中科技角力亦促使各國加快布局自主衛星網路，成為推升 LEO 發展的另一大動能。昇達科預期，低軌衛星應用將不僅侷限於通訊，更將延伸至軍用偵蒐、無人機通訊、智慧農業、車聯網及海事監控等多元領域，成為未來市場成長的重要支撐。

昇達科強調，公司將持續深耕 LEO 衛星領域，看好該產業中長期發展，並以精進產品技術與擴大全球客戶布局為目標，持續朝營運穩健成長邁進。