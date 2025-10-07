鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-07 17:36

‌



正瀚 (6534-TW) 今 (7) 日公告 9 月營收 1.06 億元，年月雙成長。正瀚透過拓展市場、開發新產品，致力縮小淡旺季差距，並追求營運成長，第三季效益逐步顯現，第三季營收 2.17 億元，年增 6 成，並創下歷史同期新高。

正瀚持續縮小淡旺季差距，Q3營收年增6成創同期高。(鉅亨網資料照)

正瀚 9 月營收 1.06 億元，月增 77.13%，年增 94.68%；第三季營收 2.17 億元，季減 48.46%，年增 60.72%，雖呈現季減，不過年增率是今年前三季成長幅度最高的一季；累計今年前三季 14.91 億元，年增 9.59%。

‌



正瀚表示，目前有機系列產品在日本完成登記，並進入田間試驗階段，公司技術正逐步轉化為實際市場收益。隨著日本農業對高效能、環境友善解決方案的需求日益提升，正瀚產品線有望加速提高市場滲透率，創造穩定且具成長性的營收來源。