2奈米檢測需求爆發 閎康9月營收5億元創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-07 18:15

‌



半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收 5.06 億元，月增 5.49%，年成長 11.92%，再創單月營收歷史新高，累積前三季營收 40.73 億元，年成長 6.66%；閎康指出，受惠台灣及日本實驗室客戶對於材料分析 (MA)、故障分析(FA) 之測試需求帶動。

閎康科技。(鉅亨網資料照)

閎康看好，2 奈米世代電晶體架構將由 FinFET 跨越至 GAAFET，架構的轉變大幅推升 MA 與 FA 等半導體檢測的外包需求。閎康多年深耕半導體檢測，在新竹與台南建構了完善的實驗室網絡，隨著大客戶 2 奈米製程如期量產、3 奈米產能大幅開出，以及國際大廠積極投入 AI 晶片研發，預期客戶對 MA 與 FA 的需求將持續走高，為閎康後續營運增添強勁動能。

自 2019 年，閎康將商業模式帶到日本成立實驗室以來，日本實驗室業績高速成長，可望成為閎康航向世界舞台的第三個獲利引擎。其中，北海道實驗室就近為新創晶片廠商提供 MA 與 FA 分析服務，近日大客戶傳出成功試產 2 奈米 GAA 架構晶片，並啟動 2 奈米晶圓試驗生產線，預計 2027 年下半年量產。

閎康協助客戶診斷 2 奈米節點電晶體結構與材料問題，並提供從晶圓缺陷、元件截面到封裝界面的一站式分析服務，隨著客戶研發持續推進，預期未來數年日本先進製程檢測需求將持續帶動北海道實驗室業績增長。

名古屋實驗室亦傳來好消息，隨著半導體客戶群快速成長，閎康位於名古屋的第一座實驗室處於供不應求狀態，高階 FA 產能幾近滿載。為滿足 2026 年的新增需求，閎康將先針對名古屋現址進行產能擴充，目前已進入試機階段，待測試完成後，即可迅速投入服務，提高 FA 量能。

此外，為提供整套完整的 FA 測試流程，需要更大的實驗室空間，因而閎康亦同時規劃在名古屋新建第二座實驗室，亦為閎康在日本的第 4 座實驗室，目前正積極尋覓適合廠址，初步估計新廠將於 2026 年下半年開始貢獻營收，屆時閎康日本實驗室的分析產能將大幅提升。