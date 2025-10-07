外資坐轎僅加碼6億元 自台積電提款175億元並加空台指期2752口
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW) 股價大幅拉升下，加上 PCB、記憶體、蘋果概念股及 AI 等權值股的蓄積量能上攻，收盤上漲 450.89 點，收盤報 27211.95 點，市場成交值 5562.04 億元，集中市場三大法人合計買超 58.86 億元，其中外資僅買超 6.77 億元，自台積電提款 175.01 億元，同時加空台指期 2752 口。
台積電今天成交 38322 張，成交值 548 億元，占市場成交值的 9.85%，收盤價報 1435 元，但外資今天賣超台積電 12226 張，提款 175.01 億元。
今天集中市場現貨部分，外資買超 6.76 億元，投信賣超 61.58 億元。自營商買超 113.68 億元，在期貨市場部分，外資今天交易口數淨額爲空單 2752 口，未平倉口數淨額爲 23701 口。
今天新台幣兌美元匯率以 30.520 元作收、貶值 1.02 角，成交金額 11.05 億美元。上午新台幣以 30.460 元開出，盤中最高 30.340 元，最低 30.550 元。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，力積電、華新、群創、台玻、南亞、台新新光金、泰金寶 - DR、華通、神達、金寶；賣超較多的個股爲，華邦電、三商壽、東元、中鋼、台積電、光寶科、第一金、華東、南亞科、一詮。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，南亞、華邦電、南電、台塑、東元、富世達、國巨 *、鈺邦、台達電、玉晶光；賣超較多的個股爲，中信金、國泰金、聯電、富邦金、興富發、凱基金、台新新光金、遠東新、仁寶、長榮航。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，力積電、台玻、南亞科、華新、台積電、國巨 *、華通、中環、神達、廣達。自營商賣超較多的個股爲，華邦電、遠東銀、技嘉、奇鋐、遠東新。
資深證券分析師黃漢成指出，台股仍將呈現高檔震盪格局， 強勢股如 PCB 等類股仍高速輪動；而資深證券分析師簡伯儀則認為台股高檔震盪走勢中，要留意 OTC 個股下跌家數高於上漲家數，在高檔可能面對獲利了結的出籠之下，投資風險也日益增加。
