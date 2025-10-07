營收速報 - 奇鋐(3017)9月營收145.03億元年增率高達128.35％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為918.64億元，累計年增率80.63%。
最新價為1150元，近5日股價上漲23.8%，相關電腦週邊上漲6.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6664 張
- 外資買賣超：+3454 張
- 投信買賣超：+2815 張
- 自營商買賣超：+395 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|145.03億
|128%
|15%
|25/8
|126.22億
|92%
|7%
|25/7
|118.11億
|93%
|11%
|25/6
|106.06億
|76%
|7%
|25/5
|98.80億
|87%
|8%
|25/4
|91.08億
|76%
|7%
奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
