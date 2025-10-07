營收速報 - 奇鋐(3017)9月營收145.03億元年增率高達128.35％

search icon



奇鋐(3017-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣145.03億元，年增率128.35%，月增率14.9%。

今年1-9月累計營收為918.64億元，累計年增率80.63%。

最新價為1150元，近5日股價上漲23.8%，相關電腦週邊上漲6.78%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6664 張
  • 外資買賣超：+3454 張
  • 投信買賣超：+2815 張
  • 自營商買賣超：+395 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 145.03億 128% 15%
25/8 126.22億 92% 7%
25/7 118.11億 93% 11%
25/6 106.06億 76% 7%
25/5 98.80億 87% 8%
25/4 91.08億 76% 7%

奇鋐(3017-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

