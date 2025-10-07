IET-KY 9月營收年增89.27% 受惠機台銷售收入、基板缺料改善
鉅亨網記者黃皓宸 台北
三五族群半導體通訊廠 IET-KY(4971-TW) 英特磊今 (7) 日公告 9 月營收為 9,708 萬元、月增 21.8%、年增 89.27%，累計今年前 9 月合併營收為 7.6 億元、年增達 54.4%。英特磊表示，主要是受惠於 9 月起，認列磊晶機台銷售資金約 329 萬美元 (約新台幣 1 億元) 銷售，加上磷化銦基板 (InP) 缺貨改善，年底前營收有望逐步增溫。
IET-KY 表示，公司因業外銷售機台，從 9 月起逐步認列營收，加上磷化銦基板缺料狀況於第 2 季已有改善，公司在陸續可買到基板加工後，已逐步出貨給主要的銷售客戶，或由英特磊協助客戶做磊晶代工，在雙模式挹注同步進行下，也讓業績逐月增長。
英特磊董事長高永中表示，在 InP 產品部分，PIN 磊晶片受惠 AI 科技發展與大型資料庫擴增的強勁需求，大廠持續追加量產訂單，加上全球 InP 基板供應吃緊的部分，已在第 4 季舒緩原料吃緊，公司在出貨部分，目前已可以滿足客戶需求。
其他產品線部分，英特磊在在銻化鎵 (GaSb) 產品，受到國際地緣衝突持續推動全球軍備支出上升，帶動 GaSb 材料需求持續增溫，國防應用越來越多，公司已於第 3 季接獲美國空軍國防合約訂單，公司估計今年全年度國防合約的收入部分，有望創下公司的歷史新高。
