鉅亨速報

盤後速報 - 興泰(1235)次交易(8)日除權息2.5元，參考價55.92元

鉅亨網新聞中心


興泰(1235-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。

首日參考價為55.92元，相較今日收盤價67.60元，權息值合計為11.68元，股息殖利率0.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/08 67.60 0.5 0.74% 2.0
2024/08/29 130.5 0.5 0.38% 0.5
2023/08/30 85.0 1.0 1.18% 1.2
2022/08/30 71.2 1.0 1.4% 2.8
2021/12/13 43.8 1.5 3.42% 0.0

