盤後速報 - 興泰(1235)次交易(8)日除權息2.5元，參考價55.92元
興泰(1235-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。
首日參考價為55.92元，相較今日收盤價67.60元，權息值合計為11.68元，股息殖利率0.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/08
|67.60
|0.5
|0.74%
|2.0
|2024/08/29
|130.5
|0.5
|0.38%
|0.5
|2023/08/30
|85.0
|1.0
|1.18%
|1.2
|2022/08/30
|71.2
|1.0
|1.4%
|2.8
|2021/12/13
|43.8
|1.5
|3.42%
|0.0
