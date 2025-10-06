盤後速報 - 大眾控(3701)次交易(7)日除息0.2元，參考價39.4元
鉅亨網新聞中心
大眾控(3701-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為39.4元，相較今日收盤價39.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/07
|39.60
|0.2
|0.51%
|0.0
|2024/07/18
|49.8
|0.7
|1.41%
|0.0
|2023/07/13
|66.1
|0.49422
|0.75%
|0.0
