鉅亨速報

盤後速報 - 大眾控(3701)次交易(7)日除息0.2元，參考價39.4元

鉅亨網新聞中心


大眾控(3701-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為39.4元，相較今日收盤價39.60元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/07 39.60 0.2 0.51% 0.0
2024/07/18 49.8 0.7 1.41% 0.0
2023/07/13 66.1 0.49422 0.75% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

大眾控39.6+0.38%

