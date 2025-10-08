盤後速報 - 和勤(1586)次交易(9)日除息0.3元，參考價26.75元
鉅亨網新聞中心
和勤(1586-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為26.75元，相較今日收盤價27.05元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/09
|27.05
|0.3
|1.11%
|0.0
|2024/11/11
|32.65
|0.1003
|0.31%
|0.0301
|2023/10/02
|33.7
|0.2
|0.59%
|0.05
|2022/09/01
|38.75
|0.6588
|1.7%
|0.0
|2021/09/29
|40.0
|0.8007
|2.0%
|0.2002
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 和勤(1586)下週(10月9日)除息0.3元，預估參考價26.6元
- 盤中速報 - 和勤(1586)急跌-3.14%報27.9元，成交387張
- 盤中速報 - 和勤(1586)急拉3.56%報30.55元，成交358張
- 盤中速報 - 和勤(1586)股價拉至漲停，漲停價31.55元，成交481張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇