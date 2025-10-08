search icon



盤後速報 - 和勤(1586)次交易(9)日除息0.3元，參考價26.75元

和勤(1586-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為26.75元，相較今日收盤價27.05元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/09 27.05 0.3 1.11% 0.0
2024/11/11 32.65 0.1003 0.31% 0.0301
2023/10/02 33.7 0.2 0.59% 0.05
2022/09/01 38.75 0.6588 1.7% 0.0
2021/09/29 40.0 0.8007 2.0% 0.2002

