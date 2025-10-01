search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 興泰(1235)下週(10月8日)除權息2.5元，預估參考價52.33元

鉅亨網新聞中心


興泰(1235-TW)下週(10月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利2元，合計股利2.5元。

以今日(10月1日)收盤價63.30元計算，預估參考價為52.33元，權息值合計為10.97元，股息殖利率0.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

興泰(1235-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為飼料。近5日股價上漲0.48%，集中市場加權指數下跌1.63%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/08 63.30 0.5 0.79% 2.0
2024/08/29 130.5 0.5 0.38% 0.5
2023/08/30 85.0 1.0 1.18% 1.2
2022/08/30 71.2 1.0 1.4% 2.8
2021/12/13 43.8 1.5 3.42% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

