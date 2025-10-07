營收速報 - 勤誠(8210)9月營收21.76億元年增率高達48.55％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為152.61億元，累計年增率43.27%。
最新價為621元，近5日股價上漲8.49%，相關電腦週邊上漲6.78%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+712 張
- 外資買賣超：+852 張
- 投信買賣超：-308 張
- 自營商買賣超：+168 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|21.76億
|49%
|25%
|25/8
|17.48億
|34%
|0%
|25/7
|17.40億
|16%
|6%
|25/6
|16.35億
|23%
|-11%
|25/3
|17.32億
|63%
|33%
|25/2
|13.04億
|119%
|17%
勤誠(8210-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦應用軟體設計工程業務。有關電腦用品及週邊設備之進出口貿易業務。有關電腦週邊設備及其用品耗材主件系統之研展製造加工及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
