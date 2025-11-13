開年薪12萬鎂仍招嘸人！福特執行長：美技術工人嚴重短缺

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 10:05

美國福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 近日在一場播客 (Podcast) 訪談中透露，該公司目前有 5000 個技工職缺，即便開出年薪 12 萬美元 (約為美國勞工薪資中位數兩倍) 仍難覓到人選。

年薪12萬鎂仍招嘸人！福特執行長：美技術工人嚴重短缺（圖：Shutterstock）

他表示，這絕非福特單獨面臨的問題，音美國體力勞動職位普遍短缺，全美超過 100 萬份關鍵職位空缺，涵蓋緊急服務、卡車運輸、工廠工人、水管工及電工等領域。

‌



儘管川普政府將「製造業回歸」作為經濟核心政策，但根據美國勞工統計局 8 月數據，製造業仍有 40 萬多個職缺。

去年一項研究也顯示，逾半數受訪製造業廠商將「招聘留任」列為最大難題。

Farley 還說，製造業工作曾「造就美國」，像是他的祖父作為福特 T 型車第 389 名員工藉此改善自身生活，但如今即便公司取消最低工資標準、承諾四年內加薪 25%(2023 年與汽車工人聯合會達成的協議內容)，缺口仍未填補。

Farley 指出，根源在於教育與培訓缺失，例如掌握福特超級卡車柴油引擎拆卸技能需要五年，但當前體系未投資職業學校培養下一代。