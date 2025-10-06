search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-2.47元，預估目標價為215.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.34元下修至-2.47元，其中最高估值-1.21元，最低估值-5.4元，預估目標價為215.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.21(-0.73)8.1516.9121.34
最低值-5.4(-5.4)-0.612.8911.06
平均值-2.72(-2.58)3.369.3915.91
中位數-2.47(-2.34)3.169.5214.54

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.92億16.29億23.93億29.96億
最低值4.92億10.59億13.75億20.63億
平均值7.15億12.94億18.41億25.90億
中位數7.31億12.51億18.97億26.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

