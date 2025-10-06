鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至-2.47元，預估目標價為215.20元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.34元下修至-2.47元，其中最高估值-1.21元，最低估值-5.4元，預估目標價為215.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.21(-0.73)
|8.15
|16.91
|21.34
|最低值
|-5.4(-5.4)
|-0.61
|2.89
|11.06
|平均值
|-2.72(-2.58)
|3.36
|9.39
|15.91
|中位數
|-2.47(-2.34)
|3.16
|9.52
|14.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.92億
|16.29億
|23.93億
|29.96億
|最低值
|4.92億
|10.59億
|13.75億
|20.63億
|平均值
|7.15億
|12.94億
|18.41億
|25.90億
|中位數
|7.31億
|12.51億
|18.97億
|26.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
