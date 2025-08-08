鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-2.76元，預估目標價為219.33元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.18元上修至-2.76元，其中最高估值-0.96元，最低估值-4.67元，預估目標價為219.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.96(-0.96)
|8.15
|16.91
|21.34
|最低值
|-4.67(-6.19)
|-0.52
|2.89
|9.14
|平均值
|-2.83(-3.99)
|2.99
|9.22
|14.89
|中位數
|-2.76(-4.18)
|2.68
|8.95
|11.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.12億
|15.91億
|23.93億
|29.96億
|最低值
|4.92億
|9.76億
|13.75億
|20.00億
|平均值
|7.05億
|12.65億
|18.17億
|24.77億
|中位數
|7.26億
|12.51億
|18.89億
|24.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
