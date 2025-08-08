search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-2.76元，預估目標價為219.33元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.18元上修至-2.76元，其中最高估值-0.96元，最低估值-4.67元，預估目標價為219.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.96(-0.96)8.1516.9121.34
最低值-4.67(-6.19)-0.522.899.14
平均值-2.83(-3.99)2.999.2214.89
中位數-2.76(-4.18)2.688.9511.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.12億15.91億23.93億29.96億
最低值4.92億9.76億13.75億20.00億
平均值7.05億12.65億18.17億24.77億
中位數7.26億12.51億18.89億24.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

