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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-4.19元，預估目標價為197.20元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.35元上修至-4.19元，其中最高估值-0.89元，最低估值-6.19元，預估目標價為197.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.89(-0.89)10.7421.323.86
最低值-6.19(-6.19)-2.183.719.12
平均值-3.93(-3.94)2.019.1814.92
中位數-4.19(-4.35)1.228.5711.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.18億15.91億25.01億31.18億
最低值4.89億8.21億13.09億20.00億
平均值6.45億11.64億18.15億24.39億
中位數6.48億11.86億17.94億22.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.44-8.27-10.93-9.24-7.06
營業收入793萬919萬5,378萬2.88億3.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSASND

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