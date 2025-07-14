鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估上修至-4.19元，預估目標價為197.20元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.35元上修至-4.19元，其中最高估值-0.89元，最低估值-6.19元，預估目標價為197.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.89(-0.89)
|10.74
|21.3
|23.86
|最低值
|-6.19(-6.19)
|-2.18
|3.71
|9.12
|平均值
|-3.93(-3.94)
|2.01
|9.18
|14.92
|中位數
|-4.19(-4.35)
|1.22
|8.57
|11.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.18億
|15.91億
|25.01億
|31.18億
|最低值
|4.89億
|8.21億
|13.09億
|20.00億
|平均值
|6.45億
|11.64億
|18.15億
|24.39億
|中位數
|6.48億
|11.86億
|17.94億
|22.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.44
|-8.27
|-10.93
|-9.24
|-7.06
|營業收入
|793萬
|919萬
|5,378萬
|2.88億
|3.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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