鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADRASND-US的目標價調升至219.33元，幅度約11.22%

Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADRASND-US的目標價調升至219.33元，幅度約11.22%

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)提出目標價估值：中位數由197.2元上修至219.33元，調升幅度11.22%。其中最高估值266.13元，最低估值178.09元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Ascendis Pharma A/S - ADR評價：積極樂觀17位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Ascendis Pharma A/S - ADR今(8日)收盤價為190.35元。近5日股價上漲11.22%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


