鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元下修至2.95元，其中最高估值4.31元，最低估值1.23元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.31(4.31)
|8.44
|7.48
|9.64
|最低值
|1.23(1.23)
|2.34
|2.07
|4.08
|平均值
|2.75(2.84)
|5.23
|5.56
|7.76
|中位數
|2.95(3.05)
|5.52
|6.2
|8.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.06億
|62.39億
|58.32億
|79.10億
|最低值
|45.13億
|55.07億
|52.91億
|66.39億
|平均值
|46.13億
|57.97億
|55.46億
|72.25億
|中位數
|45.60億
|58.04億
|55.18億
|71.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.70
|2.32
|2.63
|-0.43
|0.02
|營業收入
|9.74億
|10.95億
|12.92億
|16.75億
|28.04億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
