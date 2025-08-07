鉅亨速報 - Factset 最新調查：TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)EPS預估下修至2.95元，預估目標價為200.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元下修至2.95元，其中最高估值4.31元，最低估值1.23元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.31(4.31)8.447.489.64
最低值1.23(1.23)2.342.074.08
平均值2.75(2.84)5.235.567.76
中位數2.95(3.05)5.526.28.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值50.06億62.39億58.32億79.10億
最低值45.13億55.07億52.91億66.39億
平均值46.13億57.97億55.46億72.25億
中位數45.60億58.04億55.18億71.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.702.322.63-0.430.02
營業收入9.74億10.95億12.92億16.75億28.04億

詳細資訊請看美股內頁：
TKO Group Holdings Inc - Class A(TKO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

