鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.119點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日07:50，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報98.119點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.05%
  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 3 月：+0.56%
  • 近 6 月：-5.14%
  • 今年以來：-9.92%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 -0.26%
美元/日元 149.57 1.45%
英鎊/美元 1.34 -0.35%
美元/加幣 1.4 0.11%
美元/瑞典克朗 9.38 0.22%
美元/瑞郎 0.8 0.21%

文章標籤

焦點速報美元指數

台股首頁我要存股
美元指數98.1330.42%
歐元/美元1.1713-0.24%
美元/日元149.69+1.53%
英鎊/美元1.3435-0.32%
美元/加幣1.3958+0.07%
美元/瑞典克朗9.3888+0.34%
美元/瑞郎0.7965+0.15%

