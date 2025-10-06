焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報98.119點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日07:50，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報98.119點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.05%
- 近 1 週：-0.44%
- 近 3 月：+0.56%
- 近 6 月：-5.14%
- 今年以來：-9.92%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|-0.26%
|美元/日元
|149.57
|1.45%
|英鎊/美元
|1.34
|-0.35%
|美元/加幣
|1.4
|0.11%
|美元/瑞典克朗
|9.38
|0.22%
|美元/瑞郎
|0.8
|0.21%
