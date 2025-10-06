外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.3%，報1.2925元
截至台北時間06日13:00，美元/新加坡幣上漲0.0039點漲幅達0.3%，暫報1.2925點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.33%
- 近 1 週：-0.19%
- 近 3 月：+1.15%
- 近 6 月：-4.23%
- 今年以來：-5.53%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/日元相關性0.86，本日上漲1.96%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.33%
- 美元/瑞郎相關性0.81，本日上漲0.09%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
