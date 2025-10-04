外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.27元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日02:40，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.49%，暫報32.27點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.28%
- 近 1 週：+0.84%
- 近 3 月：+0.28%
- 近 6 月：-5.59%
- 今年以來：-5.42%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.01%
- 美元/離岸人民幣相關性0.62，本日下跌0.07%
- 美元/瑞郎相關性0.61，本日下跌0.26%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
