鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.49%，報32.27元

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日02:40，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.49%，暫報32.27點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.28%
  • 近 1 週：+0.84%
  • 近 3 月：+0.28%
  • 近 6 月：-5.59%
  • 今年以來：-5.42%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.01%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.62，本日下跌0.07%
  • 美元/瑞郎相關性0.61，本日下跌0.26%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.65，本日下跌0.16%
  • 澳元/美元相關性-0.62，本日下跌0.08%
  • 紐元/美元相關性-0.59，本日下跌0.21%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/泰銖32.290-0.43%
人民幣/美元0.1404+0.00%
歐元/美元1.1741+0.21%
澳元/美元0.6601+0.08%
紐元/美元0.5831+0.21%

