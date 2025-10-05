Sora2對AI傳輸需求暴增 光通訊廠有望迎接新一波商機
鉅亨網記者黃皓宸 台北
近年來隨著 AI 算力、應用大爆發，高速光通訊的重要性急遽提升，成為推動 AI 伺服器與資料中心架構演進的關鍵，加上新創公司 OpenAI 近期，推出 Sora 2 影音平台，將生成式 AI 從「圖文」推進到「長秒數、高清、多鏡頭」影片，在資料量暴增下，法人預期催生龐大光通訊需求，台廠如上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、前鼎 (4908-TW)、光聖 (6442-TW) 等台廠有望迎接新一波商機。
業界人士表示，AI 生成影像對資料傳輸需求暴增，OpenAI 打造類似「AI 版抖音」，勢必得加大光通訊布建，引爆新一波商機。
據了解，OpenAI 在本周釋出第二代影音生成模型 Sora 2，也預期推出獨立社交應用程式「Sora App」，主打讓消費者以 AI 生成的影音彼此交流，直接面對消費者的社群媒體使用，要挑戰包括抖音等全球短影音市場。
法人指出，目前台廠中，上詮手握多項矽光 (CPO) 產品專利，也看好今年高階資料中心 (Data Center)，未來將從 800G 發展至 3.2T 以上，光纖連接逐步從插拔式轉向矽光子，公司也已提早進行矽光封裝布局，通過於泰國設立子公司，最高投資額達 400 萬美元，擴增產線以因應未來需求。
波若威則是在 Data Center 相關光模組產品線，去年開始貢獻營收， 波若威也是 AI 大廠輝達認證的相關供應商之一，目前正持續開發 CPO 的光纖套件及光纖配線盒，預計在明 (2026) 年進入量產階段，
聯鈞則是為 AOC(主動光纖) 模組主力供應商，隨著 AI 伺服器由 400G 規格快速過渡至 800G，預計今年底出貨動能有望延續到明年，加上光通訊產品需求強勁，帶動聯鈞業績增長。
