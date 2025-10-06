營收速報 - 鴻準(2354)9月營收129.63億元年增率高達131.26％
今年1-9月累計營收為1,135.73億元，累計年增率166.87%。
最新價為70.6元，近5日股價上漲0.71%，相關其他電子上漲3.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15495 張
- 外資買賣超：-14706 張
- 投信買賣超：-333 張
- 自營商買賣超：-456 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|129.63億
|131%
|-6%
|25/8
|138.04億
|103%
|-11%
|25/7
|155.85億
|99%
|15%
|25/6
|136.05億
|128%
|-8%
|25/5
|147.54億
|250%
|14%
|25/4
|128.89億
|290%
|7%
鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
