營收速報 - 鴻準(2354)9月營收129.63億元年增率高達131.26％

鉅亨網新聞中心


鴻準(2354-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣129.63億元，年增率131.26%，月增率-6.09%。

今年1-9月累計營收為1,135.73億元，累計年增率166.87%。

最新價為70.6元，近5日股價上漲0.71%，相關其他電子上漲3.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-15495 張
  • 外資買賣超：-14706 張
  • 投信買賣超：-333 張
  • 自營商買賣超：-456 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 129.63億 131% -6%
25/8 138.04億 103% -11%
25/7 155.85億 99% 15%
25/6 136.05億 128% -8%
25/5 147.54億 250% 14%
25/4 128.89億 290% 7%

鴻準(2354-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦終端機顯示器及有關零組件之加工製造銷售業務。前項產品之進出口貿易(限工廠產品)。代理國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

