search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至5.8元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.91元下修至5.8元，其中最高估值6.13元，最低估值5.61元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.13(6.13)7.698.689.95
最低值5.61(5.61)6.37.059.95
平均值5.85(5.87)6.967.949.95
中位數5.8(5.91)6.857.899.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值91.89億95.77億99.84億101.26億
最低值86.31億87.84億90.52億101.26億
平均值89.89億92.10億95.23億101.26億
中位數90.18億91.91億95.24億101.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.506.256.357.497.67
營業收入84.64億104.83億105.35億91.98億93.74億

詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEMN

相關行情

台股首頁我要存股
伊士曼化學64.465+4.04%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty