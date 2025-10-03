鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊士曼化學(EMN-US)EPS預估下修至5.8元，預估目標價為75.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對伊士曼化學(EMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.91元下修至5.8元，其中最高估值6.13元，最低估值5.61元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.13(6.13)
|7.69
|8.68
|9.95
|最低值
|5.61(5.61)
|6.3
|7.05
|9.95
|平均值
|5.85(5.87)
|6.96
|7.94
|9.95
|中位數
|5.8(5.91)
|6.85
|7.89
|9.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|91.89億
|95.77億
|99.84億
|101.26億
|最低值
|86.31億
|87.84億
|90.52億
|101.26億
|平均值
|89.89億
|92.10億
|95.23億
|101.26億
|中位數
|90.18億
|91.91億
|95.24億
|101.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.50
|6.25
|6.35
|7.49
|7.67
|營業收入
|84.64億
|104.83億
|105.35億
|91.98億
|93.74億
詳細資訊請看美股內頁：
伊士曼化學(EMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
