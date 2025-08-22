鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元下修至-0.18元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.32元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.4
|0.69
|0
|最低值
|-0.32(-0.32)
|-0.36
|-0.03
|0
|平均值
|-0.12(-0.1)
|-0.03
|0.23
|0
|中位數
|-0.18(-0.13)
|-0.05
|0.14
|0
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.38億
|58.97億
|61.68億
|65.67億
|最低值
|53.14億
|55.32億
|57.06億
|63.02億
|平均值
|54.24億
|56.75億
|59.64億
|64.35億
|中位數
|54.22億
|57.11億
|60.39億
|64.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.01元，預估目標價為50.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為55.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.LINE-US的目標價調降至55元，幅度約3.51%
下一篇